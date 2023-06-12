جوارديولا: لا أريد مقارنة مع ميسي، وسنفعل مثل برشلونة وريال مدريد!

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على إيمانه بقدرة فريقه على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا من جديد في المستقبل.
وقال جوارديولا بحسب ما نقلت "ديلي ميل": "أعتقد أن الأمور حسمت، لا أريد أن أقارن نفسي من قريب أو بعيد بليونيل ميسي، لكن هناك صورة لميسي في كأس العالم وخو يقول كل شيء انتهى".
وأضاف: "في المرات السابقة تعلمنا الكثير من الخسارة في النهائي أمام تشيلسي أو في نصف النهائي أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا دائمًا المعاناة حاضرة".
وأردف: "هذا ما فعلته فرق مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة وميلان في السابق، نحن نؤمن أننا نستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا من جديد".
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد فاز يوم السبت على نظيره إنتر بهدف نظيف منحه اللقب الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.
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