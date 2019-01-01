جوارديولا: لا أحب هذا الفوز ورجاء أدخلوا الفيديو إلى إنجلترا

جوارديولا يتحدث عقب انتصار مانشستر سيتي على سوانزي سيتي ويطالب باعتماد تقنية الفيديو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه حان الوقت لتدخل تقنية الفيديو ملاعب إنجلترا كما أصبحت موجودة في كل بقاع أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا بشق الأنفس على حساب مضيفه سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب المباراة، تحدث بيب جوارديولا عن التفاصيل التحكيمية التي تسيدت الموقف خلال المواجهة، مطالبًا بدخول تقنية الفيديو إلى ملاعب إنجلترا.

وقال جوارديولا: "لعبنا مباراة جيدة بشكل عام، في البداية ارتكبا العديد من الأخطاء والتي كلفتنا استقبال هدفين في شوط المباراة الأول، من الإيجابي أننا استطعنا التدراك"

وأضاف: "سيلفا أجاد التحرك بين الخطوط وكان هذا عاملًا لاستعادتنا التفوق، لقد تحدثنا بين الشوطين عن حاجتنا لهدف في بداية الشوط الثاني ليجعل الأمور أكثر سهولة"

💢 الشوط الأول انتهى بتأخر سيتي بـ هدفين نظيفين



في الشوط الثاني 😂 👇



👟 لاعبو جوارديولا قاموا بـ 341 تمريرة بنسبة دقة %87

📈 نسبة استحواذ على الكرة %73

🥅 15 تسديدة

🎯 3 أهداف pic.twitter.com/whzK6MGmUw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مارس ٢٠١٩

وتابع: "روح الفريق لم يتنخفض، لعبنا مباراة كبيرة والنسق ارتفع مع الوقت حتى نجحنا في قلب النتيجة، ما حدث أننا فقط افتقدنا التركيز في الشوط الأول ما وضعنا في وجه بعض المشاكل"

وحول المنافس سوانزي سيتي قال جوارديولا: "سوانزي ظهر بشكل جيد، لكننا كنا أفضل في شوط المباراة الثاني وسجلنا هدفًا ومن ثم أضعنا العديد من الفرص"

وحول الجدل التحكيمي قال: "من المؤسف أن أوروبا كلها اعتمدت تقنية الفيديو وفي إنجلترا لا، آسف لا أحب الفوز بهذه الطرق المشكوك بها"

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يذكر أن سوانزي سيتي كان قد تقدم على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء في النصف ساعة الأولى، قبل أن يقلب رجال بيب جوارديولا الطاولة.