جوارديولا: كنت أفضل لعب دوري الأبطال بدلًا من الراحة الطويلة، وهذا ما سيحسم الدوري!

السيتي هزم نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين

لم يُخف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي استياءه وحزنه من فقدانه قدرة الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بخروجه أمام ريال مدريد في ربع النهائي، مشيرًا إلى أنه كان يُفضل مواصلة المشوار بدلًا من الحصول على راحة طويلة عقب مواجهة اليوم الأحد أمام نوتينجهام فورست.

السيتي هزم مستضيفه بهدفين نظيفين وواصل مطاردة آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث الفارق بينهما نقطة واحدة مع بقاء مباراة مؤجلة للوصيف ستضعه في الصدارة حال استطاع الفوز بها، وقد أكد المدرب الإسباني أهمية الفوز اليوم وكشف أن المباريات الخارجية ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار اللقب هذا الموسم.

إذ قال لقناة سكاي سبورتس "كل شيء قد يحدث في صراع الفوز باللقب، أهدر ليفربول بعض النقاط مؤخرًا لكن هذا قد يحدث لنا ولآرسنال كذلك، فالمباريات صعبة للجميع. مواجهة فولهام وتوتنهام خارج ملعبنا ستكون صعبة".

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تابع "كنت أفضل اللعب في نصف نهائي دوري الأبطال بدلًا من الحصول على راحة طويلة، لكن في الوضع الحالي سيكون لدينا يومين أو ثلاثة للاستشفاء والاستعداد للمباريات النهائية التي تنتظرنا".

وأوضح المدرب خلال تصريحاته أن قراره إخراج جيريمي دوكو من الملعب وإشراك ماتيو كوفاشيتش كان لرغبته الحفاظ على الكرة أكثر مع فريقه، كما أكد سعادته بعودة إيرلينج هالاند للعب والتسجيل خلال تصريحات أخرى لقناة بي بي سي.

إذ قال "من المهم أنه عاد ويعمل ما اعتاد عمله. لم يكن جاهزًا للعب 90 دقيقة لكنه كان من الجيد استعادته في الملعب، سجل الهدف بلمسة أخيرة جيدة".

وأتم حديثه بالقول عن أوضاع اللاعبين الصحية "روبن دياش عانى من الحمى وقد تحامل على نفسه للعب أمام برايتون لكن حالته أصبحت أسوأ بعد المباراة، فيما فيل فودين قال اليوم أنه ليس على ما يُرام ولذا لم يكن معنا".