جوارديولا: كرويف ساعدني كثيراً ولا أتوقع الفوز بالرباعية

نهائي أول لسيتي مساء الأحد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المديح للهولندي الراحل يوهان كرويف وقال إن له فضلاً كبيراً على مشواره الكروي.

ويخوض جوارديولا مع فريقه أولى نهائيات الموسم الحالي في كأس كاراباو مساء الأحد بمواجهة تشيلسي.

وقال بيب للمراسلين بعد التدريبات: "تعلمت الكثير من كرويف ليس فقط تكتيكياً، ولكن على مستوى التفكير، حتى في كيفية التعامل مع الإعلام، وجوده في برشلونة كان فارقاً لنا".

وأتبع: "كان يجعلهم يؤمنون أننا الأفضل، وهذا يساعد أن تشعر بأنك الأفضل بالساحة والخطوة الأولى للفوز بالبطولات، لقد جعلنا نفهم معنى وأهمية الانتصارات".

وعلق جوارديولا على إمكانية تتويج فريقه بالرباعية: "يمكنك توجيه هذا السؤال في أبريل أو مايو وسأجيب، الآن مستحيل أن أجاوب".

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وواصل: "دي بروينه علق على الأمر بامتياز في ألمانيا، الهدف هو المباراة المقبلة، لا نبيع الوهم، كم مرة في إنجلترا حقق فريق الرباعية؟ لا فائدة من تصدير الضغط لأنفسنا".

وأضاف الكتالوني: "رجل بحجم أليكس فيرجسون في يونايتد لم يحققها، ليفربول بكل ألقاب دوري الأبطال في ثمانينيات القرن الماضي لم يفعلها، سنرى في مايو".

وختم: "تركيزنا كله على الفوز بالنهائي، سنتمنى فوز يونايتد، البريميرليج هي الأهم، كذلك الأبطال وكأس الاتحاد ولكننا نلعب نهائي بطولة في النهاية والكل يحب رفع الكأس لما له من تأثير على الجميع إيجابي".

ولا يزال سيتي حاضراً في البطولات الأربع التي ينافس عليها، إذ يتصدر البريميرليج مع ليفربول، وصل ربع نهائي الكأس، ومتواجد بدور الستة عشر لدوري الأبطال.