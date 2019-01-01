جوارديولا: كان علينا تسجيل أهداف أكثر أمام كريستيال بالاس

أبرز ما صرح به بيب جوارديولا عقب انتصار مانشستر سيتي على كريستال بالاس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن سعادته بالانتصار والأداء الذي ظهر به الفريق أمام كريستال بالاس في مواجهته أمامه مساء اليوم.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، قال بيب جوارديولا إن الأداء الذي ظهر به الفريق كان مميزًا وصنع اللاعبون العديد من الفرص، ولكنه أبدى استياءه من الكرات المهدرة بصورة متكررة.

وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد وكنا جيدين من أجل تسيير المباراة كما نريد، كريستال كانوا خصمًا قويًا وهذا صعب المباراة أمامنا، اختراق دفاعهم لم يكن سهلًا على الإطلاق"

وتابع: "رودري لم يتدرب من قبل على اللعب كمدافع، البقية كانوا جيدين وفقًا للعمل الذي قمنا به في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، علينا أن نتأقلم مع أي ظروف ونلعب تحت أي صعوبات"

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بدون أي قلب دفاع، حيث لعب بجواو كانسيلو وفيرناندينيو وبنيامين ميندي في الخط الخلفي، في مشهد غير معتاد بالنسبة لجوارديولا.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد عاد إلى سكة الانتصارات من جديد عقب هزيمته الأخيرة أمام وولفرهامبتون قبل التوقف الدولي مباشرة.