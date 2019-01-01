جوارديولا: كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة لنا

مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يؤكد على نية فريقه للذهاب بعيدًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أهمية الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على بيرنلي بخماسية مقابل لا شيء في الدور الرابع.

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد المباراة: "نعرف أهمية وعراقة كأس الاتحاد الإنجليزي، من المهم لنا المضي قدمًا في البطولة واللعب في أدوار متقدمة".

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كما أضاف المدرب الإسباني: "الجميع كان محترفًا، نشعر بالسرور بالفوز بالمباراة والفوز بأكثر من هدف، الجميع دخل المباراة بكامل التركيز وبرغبة اللعب والتطور، هذا هو انتصارنا الثامن على التوالي هذا الشهر".

وتابع مدرب برشلونة الأسبق حديثه: "بيرنلي سُنحت له فرصتين طوال المباراة بسببنا، ولكن الأهم هو قدرتنا على خلق فرص للتسجيل أكثر من الفرص التي هددت مرمانا، وفي كل مباراة نسعى لهذا الأمر".

يذكر أن قرعة دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام يوم الثامن والعشرين من يناير.