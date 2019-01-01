جوارديولا: فيرناندينو سيساعدنا في حل أزمة الدفاع

مانشستر سيتي في أزمة حقيقية قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه من الممكن الدفع بفيرناندينو في مركز قلب الدفاع بجوار أوتاميندي في الفترة القادمة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة شاختار الأوكراني، مساء غد الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جئت في الكثير من المرات إلى شاختار، من الجيد دائما أن أكون هنا".

وواصل ضاحكاً: "لقد قمت بشراء منزلاً هنا، كل عام تقريباً كنت ألعب أمام شاختار، مع برشلونة ثم بايرن ميونيخ والآن مانشستر سيتي".

وتابع: "ليس لدي أي تعليق على ما قاله النقاد بعد خسارة مباراة يوم السبت هذا رأيهم، لدي الكثير من الاحترام لما قدمه كل من ستونز وأوتاميندي وما سيقدمانه للفريق وللنادي".

ويعاني مانشستر سيتي، من مشكلة كبيرة في خط الدفاع بعد إصابة ستونز ومن قبله لابورت.

وقال جوارديولا، حول الأزمة الدفاعية: "إنه تحدٍ لا يصدق، لدينا مدافع واحد فقط، ولكني مؤمن أن الروح والعزيمة ستحل هذه المشكلة".

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وأكمل: "لدينا العديد من الخيارات، من الممكن أن يقوم فيرناندينو بالدور الذي كان يقوم به ماسكيرانو في برشلونة، سوف يشارك الفترة القادمة مع أوتاميندي".

وعند سؤاله عن المباراة التي يتذكرها أمام الفرق الأوكرانية، قال: "في كل مرة ألعب فيها أمام شاختار، تكون مباراة صعبة، الموسم الماضي كانوا من أفضل الفرق التي رأيتها على الاطلاق".