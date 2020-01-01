جوارديولا: فالفيردي لا يستحق ما يمر به

بيب جوارديولا المدير الفني الأسبق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي يدافع عن نظيره إرنستو فالفيردي.

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي عن انزعاجه بما يمر به إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا ونقلتها على لسانه صحيفة "موندو ديبورتيفو" وأكد خلالها أن ما يمر به فالفيردي لا يطاق.

وقال جوارديولا: "برشلونة مكان مميز للغاية، فالفوز بالدوري هناك لا يكون كافيًا بالنسبة للجميع، لابد أن فالفيردي يشعر بالسوء لما يحدث الآن".

إنريكي يدعم فالفيردي: أحد أفضل المدربين في إسبانيا

وأضاف: "إرنستو فالفيردي لا يستحق ما يمر به في الوقت الحالي، أتمنى أن يتم حل الأمر قريبًا كشخص يملك عضوية في النادي".

ويعد بيب جوارديولا واحد من الأصدقاء الخاصين بإرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة والذي يواجه مصيرًا مجهولًا.

وشهدت الأيام الماضية العديد من الأنباء حول إمكانية رحيل فالفيردي عن صفوف برشلونة وتفاوض إدارة النادي مع تشافي هيرنانديز ليحل محله.

جدير بالذكر أن عقد فالفيردي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبه بند يسمح بتمديد عقده حتى الموسم التالي.