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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا عن هزائم سيتي : اختبار جيد لشخصيتي

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المدرب الإسباني يحاول الاستفادة من هذه الفترة الصعبة لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الأزمة الحالية التي يمر بها فريقه، تمثل اختباراً جيداً لشخصيته.

سيتي تعرض لـ3 هزائم هذا الشهر في الدوري الإنجليزي، حيث خسر من كريستال بالاس وتشيلسي وليستر سيتي.

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وبعد فقدان الصدارة يعتقد المدرب الإسباني أنها مناسبة جيدة، ليختبر مدى كفائته التدريبية.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"انه اختباراً كبيراً لي حتى أعرف مدى جودتي كمدرب".

وأضاف:"بالطبع لا أحب الوضع الحالي للفريق، ولكني أراه طبيعياً في كرة القدم، أنا من نوعية الأشخاص الذين يقفون في المرآه لمواجهة أنفسهم".

وتابع:"أحاول حالياً الوقوف على أسباب هذه الهزائم، كل المدربين يتعرضون لهذه الظروف وما نمر به ليس استثنائياً".

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وتأتي تصريحات جوارديولا قبل مواجهة ساوثهامبتون بالجولة 20 من البريميرليج هذا الأسبوع، والتي يبتعد قبلها عن ليفربول المتصدر بسبع نقاط.

ويستعيد سيتي لخدمات الثلاثي فيرناندينيو، فينسنت كومباني وجابريل خيسوس أمام ساوثهامبتون، بعد غيابهم عن فترة البوكسينج داي للإصابة.

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