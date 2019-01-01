جوارديولا عن مباراة ليفروبول وتشيلسي: سوف أتابع بطولة الجولف

تعرف على تصريحات جوارديولا عقب الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّه يهتم بمتابعة بطولة الجولف أكثر من مشاهدة لقاء ليفربول وتشيلسي.

مانشستر سيتي انتصر على كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في لقاء الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "الضغط علينا كبير لأننا نقاتل لتحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي ولقد وصلنا للنقطة 83 للعام الثاني على التوالي كما لدينا نهائي كأس الاتحاد وحققنا لقبين بالفعل في الموسم".

وتابع: "سترلينج أهدر فرصة سهلة في بداية المباراة ولكنّه نجح في التسجيل في النهاية وهذا هو الأهم، كما ساند كايل والكر في القيام بالمهام الدفاعية".

ثلاثية من كتيبة جوارديولا تجعل الفريق في صدارة الدوري 🔥🔝 pic.twitter.com/wMyxzNpxJv

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

واختتم: "أثناء مباراة ليفربول وتشيلسي سوف أكون على الطائرة أو في الحافلة، كما أنّ هناك مباراة هامة في الجولف بين تايجر وودز وفرانشيسكو موليناري. سوف أتابع هذه البطولة وربما لقاء الريدز. أتمنى أن يقدم البلوز أداءً جيدًا".

السيتزنز ضمن الاحتفاظ بصدارة البريميرليج حتى لقاء ليفربول أمام تشيلسي والتي تنطلق بعد انتهاء المباراة.