جوارديولا عن ليفربول: الوصول لـ 100 نقطة بالدوري الإنجليزي ليس سهلًا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على صعوبة تكرار إنجاز الوصول للـ 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تحقيق ليفربول للقب الدوري الإنجليزي، لكنه تطرق للحديث عن عدم وصولهم لرقمه القياسيه المسجل بـ 100 نقطة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام آرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأكد خلالها أن ميكيل أرتيتا هو الشخص الصحيح لقيادة المدفعجية.

وقال جوارديولا: "من وجهة نظري عدم تحقيق ليفربول للـ 100 نقطة لا يلغي فوزهم بلقب الدوري، الوصول للنقطة رقم 99 مذهل بما فيه الكفاية".

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وأضاف: "يجب أن نهنئهم، لكن الأرقام القياسية تُصنع لكي يتم كسرها لاحقًا، وفي أحد الأيام سيحدث ذلك، لكن تحقيق الـ 100 نقطة ليس سهلًا على الإطلاق".

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وأضاف: "أتمنى أن تعود الجماهير من جديد، وأن تسمح السلطات بذلك إذا ما كانت الإجراءات الصحية تحتمل عودتهم، فنحن نفتقدهم".

وأردف عن مواجهة آرسنال: "نحضر لها مثل أي مواجهة أخرى، وأنتظر أن تكون صعبة للغاية، لديهم شخص مميز مثل ميكيل أرتيتا بدأ في صناعة بعض الأشياء المميزة هناك، ولا يوجد من هو أفضل منه لإعادتهم لما كانوا عليه من قبل".

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي سيواجه الفائز من لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس.