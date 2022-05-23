جوارديولا عن كيفية العودة أمام أستون فيلا: اتصلت بريال مدريد

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته الغامرة لتمكن فريقه من تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات نقلتها "مانشستر إيفينينج نيوز"، ومزح خلالها مؤكدًا اتصاله بريال مدريد للحصول على نصيحة للعودة في النتيجة.

وقال جوارديولا مازحًا حول العودة في النتيجة بتلك السرعة: "اتصلت بريال مدريد وأعطوني نصيحة جيدة".

وأضاف: "لا يوجد تفسير لما حدث أمام ريال مدريد ولا ما حدث ضد أستون فيلا، الأمر يتعلق بالزخم في النهاية".

وأردف: "بعض الأحيان يكون من الجيد عيش تلك اللحظات، لدي شعور أن ذلك سيكون مفيدًا لنا وسيجعلنا أقوى في الموسم المقبل".

وأكمل: "ربما يحتاج الفريق لبعض الوقت، لكن عندما نفكر في الأمر ونجد أننا حققنا أربع بطولات دوري إنجليزي في خمس سنوات نجد أن ذلك هو الإنجاز الأفضل في مسيرتنا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول الذي جمع 92 نقطة.