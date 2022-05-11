جوارديولا عن إيفرا: يهاجمني للحصول على وظيفة في مانشستر يونايتد

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على ما قاله باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد السابق عن أسلوب إدارته.

إيفرا خرج من أجل انتقاد جوارديولا، حيث اتهمه بأنه يجعل اللاعبين يشعرون وكأنهم محرومون من الاستقلالية، ويتم التحكم بهم كما لو كانوا في لعبة بلاي ستيشن.

وقال الفرنسي إنه سعيد لأنه لم يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني خلال مسيرته المهنية قبل اعتزال كرة القدم.

كيف رد جوارديولا؟

مدرب مانشستر سيتي قال في تصريحات صحفية:"أنا لا أريد لاعبين بشخصية؟ حسنًا أنا لا أوافق باتريس، أنا لا ألعب مع اللاعبين في الملعب، ودائمًا أكون بحاجة إلى شخصيات قوية ولاعبين جيدين، وإلا لما كنا في وضعنا الحالي".

وأضاف:"لم أقرأ أو أعرف ما قاله، ولكني كان لدي لاعبون رائعون في الماضي مع برشلونة وبايرن ميونخ وهنا، لدي قائمة جيدة من حيث تصنيف شخصياتهم، لأن معظمهم فاز بكأس العالم وبطولات أوروبية ودوريات".

ووجه رسالة مباشرة له قائلًا:"باتريس - إذا كنا معًا، فسأظهر له شخصية لاعبي فريقي، ولكنك ربما تحاول الخروج بهذه التصريحات لأنها تبدو فرصة جيدة لإيجاد وظيفة في مانشستر يونايتد".

ما هو موقف مانشستر سيتي هذا الموسم؟

الفريق تعرض لصدمة قوية في الخروج من دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي أمام ريال مدريد، ليضيع أحد أهم الأهداف لجوارديولا.

وبالنسبة للكؤوس المحلية فإن سيتي ودع كأس الاتحاد ونفس الأمر بالنسبة لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وأخيرًا يتبقى هدف الفوز بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول بـ86 نقطة بالتساوي مع ليفربول، ولكن سيتي لديه مباراة متبقية يلعبها اليوم ضد وولفرهامبتون.

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