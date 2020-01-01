جوارديولا عن أرتيتا: سنرى من التلميذ ومن الأستاذ، وهذا هو موقف دي بروينه وجيسوس
أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على غياب الثنائي كيفين دي بروينه وجابريل جيسوس عن مواجهة فريقه المقبلة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الخاص بلقاء آرسنال، وتطرق للحديث عن مشروع الصورة الكبيرة ومنافسته مع ميكيل أرتيتا.
وقال جوارديولا: "جيسوس يعاني من إصابة عضلية ما، ولن نخاطر به، لو قمنا بذلك سنخسره لفترة طويلة للغاية".
أرتيتا مدرباً لمانشستر سيتي .. لأن التلميذ هو الأنسب لخلافة أستاذه
وأضاف: "لسوء الحظ كيفين دي بروينه لن يتواجد أمام آرسنال أيضًا لكن بقية اللاعبين عادوا بشكل جيد، ولا أعتقد أن إصابته خطيرة لكنه سيغيب عن بعض المباريات".
وعن مواجهة ميكيل أرتيتا: "يجب أن نوضح من هو الأستاذ ومن التلميذ هنا، لم يكن لدي أي شك فيما سيقدمه لآرسنال خلال تلك الفترة القصيرة".
وأكمل عن مشروع الصورة الكبيرة: "ليس لدي رأي في ذلك، أولًا لأنني لا أستجيب للاقتراحات النظرية، وثانيًا أنا فقط أريد الأفضل من أجل كرة القدم حول العالم".
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربع نقاط فقط.