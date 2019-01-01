جوارديولا: علينا تقبل الخسارة ولا أعلق على التحكيم بوجود الفيديو

مدرب مانشستر سيتي يرفض التعليق على التحكيم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التعليق على التحكيم، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر، رغم الفوز في الإياب برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وودع مانشستر سيتي البطولة بعد الخسارة بقاعدة الهدف الاعتباري "احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حالة التعادل" والتعادل مع السبيرز بأربعة أهداف لكل فريق.

قمة الجنون - مانشستر سيتي يفوز وتوتنهام يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد المباراة: "مباراة قاسية، ولكن علينا تقبل النتيجة، لا يمكن أن أعلق على الهدف الذي لم يحتسب لنا، طالما أن هناك تقنية الفيديو فلن أستطيع أن أعلق، ولكني أعتقد أن هدف لورينتي غير شرعي، أهدرنا ركلة جزاء في الذهاب ورأينا الصخب الجماهيري بهدف سترلينج الذي لم يحتسب في النهاية، لم أر مثل هذا الصخب منذ قدومي لإنجلترا، أنا فخور باللاعبين".

وعن المباراة قال المدرب الإسباني: "أهدرنا ركلة جزاء في مباراة الذهاب وأهدرنا الكثير من الفرص أمام المرمى، أبارك لتوتنهام الصعود لنصف النهائي وأتمنى لهم التوفيق".

يذكر أن جوارديولا فشل في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ثالث موسم له على التوالي مع السيتزن.