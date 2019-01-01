جوارديولا: علينا التعلم من الأخطاء وحظنا كان سيئًا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لم يكن محظوظًا في مواجهة نيوكاسل.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه لم يكن موفقًا في مباراة اليوم أمام نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الدقائق الأخيرة عقب أن كان مانشستر سيتي متقدمًا في النتيجة.

وقال جوارديولا: "لقد لعبنا مباراة جيدة وصنعنا العديد من الفرص وتلقينا تسديدتين فقط لكن لسوء الحظ تم تسجيلهم في مرمى فريقنا، كان علينا تفادي تلك الضربة الثابتة التي جاء منها الهدف، وشيلفي صنع الفارق بالنسبة لهم".

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وأضاف: "هذا هو ما نعيشه خلال آخر أربعة أعوام لقد وجدنا طريقنا عدة مرات لمرماهم لكن لسوء الحظ في النهاية تلقينا هدفًا".

وأكمل: "لم نتمكن من تسجيل كل الفرص التي سنحت لنا اليوم لكنهم لسجلوا من كل ما أتيح أمامهم وهذا يحدث في بعض الأحيان وعلينا أن نقبله".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نعمل على نقاط القوى والضعف الخاصة بنا ونتعلم مما حدث، ومن السيء للغاية أنه علينا اللعب من جديد بعد أيام قليلة".

جدير بالذكر أن تعادل فريق مانشستر سيتي اليوم سيتركه خلف ليفربول المتصدر بفارق ١١ نقطة حال فاز الريدز اليوم أمام برايتون هوف ألبيون.