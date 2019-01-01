جوارديولا عن سولشار: بدايته أفضل مني

بداية صاروخية لمشوار سولشار مع مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالبداية المثالية لأولي جونار سولشار حتى الآن مع جاره مانشستر يونايتد منذ توليه منصبه.

وفاز سولشار في كل المباريات الخمس التي خاضها مع يونايتد وأظهر الفريق تحسناً كبيراً على الصعيد الفني الجماعي والفردي لنجوم الفريق.

وقال جوارديولا للمراسلين بعد لقاء برتون: "بدايته أفضل مني بكثير، أنا خسرت وتعادلت في أول لقاءين لي". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وأضاف: "فاز بكل مبارياته وهو لا يزال صغيراً ويحقق نتائج مذهلة، شاهدت بعضاً من مبارياتهم وكانوا يلعبون جيداً".

إنتر يعاقب إيكاردي ويوقف المفاوضات مع واندا

📍هنا جدة

🏟️المدينة تستعد لاستقبال السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس يوم الأربعاء 16/1 القادم 🇮🇹🏆



(@gsaksa :📸) pic.twitter.com/ZDxrQe7alB — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 10, 2019

وختم قائلاً: "ولكن لا أحب الحديث عن الخصوم، لدينا لقاء صعب مع وولفر، سنأخذ يوماً راحة ثم نبدأ التحضيرات".

وكان مانشستر سيتي سحق برتون في نصف نهائي كأس كاراباو بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء في لقاء الذهاب مساء الأربعاء.