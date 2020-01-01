جوارديولا: سعيد بوجود محرز وهذا هو موقف أجويرو من لقاء ريال مدريد

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يشيد برياض محرز وما يقدمه مع الفريق ويوضح موقف سيرخيو أجويرو من المشاركة ضد ريال مدريد.

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز وما يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة من مستويات منذ عودة كرة القدم.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام نظيره برايتون، وأكد خلالها أن محرز يفيد الفريق طوال الوقت.

وقال جوارديولا: "محرز لاعب مذهل، هو شخص رائع ودومًا ما يصنع ويسجل الأهداف لصالحنا، أنا سعيد للغاية بتواجده معنا".

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وأضاف: "طوال الوقت يساعدنا سواء كان داخل الملعب أو خارجه، أتمنى أن أستطيع مساعدته أنا الآخر في تحسين كافة التفاصيل الخاصة به".

وعن دوري أبطال أوروبا: "سأدعوكم لمؤتمر صحفي آخر نتحدث فيه عن دوري الأبطال وريال مدريد، الآن لدي مواجهة برايتون".

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وأردف عن بيرناردو سيلفا: "لم يلعب كثيرًا هذا الموسم، ربما هذا خطأي، محرز تطور وكذلك فودين، لكنه يقدم مستويات مميزة للغاية في كل مرة يظهر فيها".

وأكمل عن الحالة البدنية للفريق: "لدينا عدة مشاكل بعد تلك المباريات المتتالية، ميندي لم يكن يشعر بالراحة، ونريد الوصول لمواجهتي آرسنال وريال مدريد في أفضل حال، أما عن أجويرو فكما قلت أكثر من مرة لن يلحق بدوري الأبطال".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حسم لقاء الذهاب أمام نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سانتياجو برنابيو.