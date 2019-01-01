جوارديولا: سعيد بعودة المصابين وسولشار يقوم بوظيفة رائعة

تصريحات المدرب الإسباني عقب عودة فريقه من التوقف الدولي وقبل مواجهة فولهام

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على جاهزية فريقه بشكل كامل، قبل مواجهة فولهام غداً السبت في الدوري الإنجليزي.

سيتي يحصل ضيفاً على نظيره اللندني، في الجولة الحادية والثلاثين من البطولة، وسط صراع محتدم مع ليفربول على اللقب.

جوارديولا تلقى أنباء سعيدة بعد فترة التوقف الدولي، بعودة كلاً من فيرناندينيو، فينسنت كومباني، كيفن دي بروينه وبنيامين ميندي.

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المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" سعيد جداً لأن جميع اللاعبين عادوا في حالة جيدة جداً، فيرناندينيو وكيفن وفينسنت وكل الفريق".

وعن اللعب قبل ليفربول:"جدول المباريات طبيعي أن يشهد ذلك ولا يمكننا التحكم في أي شيء".

العودة بعد العطلة الدولية:"الانسجام لازال حاضراً بين اللاعبين، الآن سنلعب عدد كبير من المباريات سنرى ما سيحدث".

رأيه في تعيين سولشار كمدرب دائم لمانشستر يونايتد:"هم خصم صعب جداً لأي فريق، أقدم له التهنئة بعد العمل الجيد الذي قام به معهم".

مستوى سترلينج:"شيء جيد لمنتخب بلاده ولنا أيضاً بعد الشكل الذي ظهر به في الآونة الأخيرة".

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العنصرية:"إنها وظيفتنا بتقديم الشكوى في حالة التعرض لأي واقعة مماثلة".

وأضاف:"الوضع يسير نحو الأسوأ كل يوم، وهي مشكلة تواجه البشرية عموماً وليس في كرة القدم فقط".

وأما عن فولهام:"شاهدت آخر 3 مباريات لهم، اقتربوا من الخروج بنقطة أمام ليفربول، ميتروفيتش مهاجم خطير جداً وكذلك بابل لاعب سريع ويمكنه التسجيل".

مانشستر سيتي يخوض مواجهة الغد وهو في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول، ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة لمشاركته في كأس الاتحاد الإنجليزي.