جوارديولا: سترلينج جاهز لريال مدريد وهذا ما نحتاجه لنفوز بالأبطال

هكذا تحدث الفيلسوف مع الصحفيين قبل صدام ريال مدريد

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا جاهزية مهاجمه رحيم سترلينج، لسهرة الغد، التي سيحل خلالها ضيفًا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال الفيلسوف في حديثه مع الصحفيين قبل القمة الأوروبية "رحيم؟ لائق وحالته البدنية مدهشة، وقال لي الطبيب كن حذرًا بعد 15 يومًا إن أراد اللعب، والآن أصبح مستعدًا".

وفي رده على سؤال، حول ما كانت فرصة مانشستر سيتي الحالية هي الأخيرة للفوز بدوري الأبطال، قال "لا أعتقد ذلك، هؤلاء اللاعبين سيكون لديهم فرص أخرى للفوز بالبطولة، ونحن سنخوض مباراة أمام منافس كبير، ونعرف جيدًا طبيعة التحدي الذي سيتعين علينا مواجهته. ليست الفرصة الأخيرة".

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وأضاف "أنت لا تعرف ما سيحدث في المستقبل، سيكون لدينا فرصة أخرى، هل تحتاج للحظ لتفوز بالأبطال؟ أولاً أنت بحاجة للعب بشكل جيد، وينبغي علينا أن نكون أقوياء قبل أن نحتاج إلى الحظ، نحن في مرحلة مهمة، لكن من الصعب السيطرة على ذلك".

وتابع "كانت هناك قرارات في هذه المسابقة ضد ليفربول الموسم الماضي، وعليك أن تتغلب على ذلك، نحتاج للتركيز بصدق في المباراة وطريقة لعبنا، غير أنك تحاول أن تكون محظوظًا بعض الشيء، وأنا لا أحب الفوز بالقرارات الخاطئة، وتقنية الفيديو والحكام جزءًا من اللعبة، ولا يمكننا السيطرة عليهم".

وعن سمعة النادي بعد معاقبته بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لخرق قانون اليويفا للعب النظيف، قال "أثق في الناس الذين يديرون النادي، وقد أظهروا لي الحجج والأدلة، ونحن متفائلون ونعرف أننا نستحق اللعب في دوري الأبطال، وإذا لم يحدث ذلك، فعلينا تقبل ذلك مع الأشخاص الذين يرغبون في البقاء".

وبخصوص غياب هازارد عن ريال مدريد بداعي الإصابة، قال "إنه لأمر سيئ ألا يشارك في المباراة، لقد تشرفت بمشاهدته في إنجلترا، وعند مشاهدته عن كثب، تعتقد أنه لائق لريال مدريد، كنت أتمنى لو شارك في المباراة لأنه لاعب رائع".

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "الاتحاد" في الموافق السابع عشر من مارس القادم.