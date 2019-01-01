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جوارديولا: سانشو لم يكن قادرًا على تحديات مانشستر سيتي!

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مدرب السيتزن يهدد عودة سانشو لقلعة الاتحاد في ميركاتو الصيف

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن اللاعب جادون سانشو لم يكن قادرًا على الصراع على حجز مكانته بالتشكيلة الأساسية للفريق، وذلك قبل الذهاب معارًا لفريق بوروسيا دورتموند.

ويعتقد جوارديولا أن اللاعب البالغ من العُمر 18 عامًا لم يكن سيقاتل للعب أساسيًا هذا الموسم في حال بقائه مع الفريق ولم يرحل لأسود الفيستيفاليا.

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وقال المدرب الإسباني في تصريحاته لصحيفة لندن إيفينينج ستاندارد: "لم يكن يريد خوض التحدي للحصول على فرصة للعب أساسيًا مع الفريق، لذلك أراد الرحيل، أبارك له على المستوى الذي يقدمه الآن، هو يقدم أداء يشيد به الجميع، هل كان سيقدم نفس المستوى مع السيتزن هذا الموسم، لا أعرف".

يشار إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي كان قد أحرز عشرة أهداف في 30 مباراة بدأها كأساسي و16 كاحتياطي منذ انتقاله لبوروسيا دورتموند في أغسطس من عام 2017.

 

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