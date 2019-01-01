جوارديولا: رودري مناسب لنا والجميع سيتحدث عنا بعد ٢٠ عامًا

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يشيد بصفقته الجديد رودري القادم من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي باللاعب الإسباني الجديد القادم من أتلتيكو مدريد رودري.

جاء هذا في تصريحات على هامش مباراة وست هام أدلى بها لصالح قناة "بليتشر ريبورت" وأكد خلالها أنه يسعى لتحقيق الفوز باللقب الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي.

الظهور الأول لتقنية الفار في مباريات الدوري الإنجليزي 💫⚽️ pic.twitter.com/CDaIlwpQCm — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2019

وقال جوارديولا: "رودري سيكون مذهل معنا، هو ليس لديه أي وشوم ولا يضع الإكسسوارات في أذنيه، وشعره غير ملفت، هو يبدو كلاعب وسط مدافع، هكذا يجب أن يبدو لاعب الوسط المدافع".

وأضاف: "سنحاول بكل تأكيد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الثالث على التوالي لكن علينا أن نكون أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي، ربما نحتاج ٩٠ نقطة لنتوج أبطالًا".

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وأكمل: "عادة حديثي مع الفريق لا يكون حول ضرورة التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكننا نتحدث حول أهمية التركيز فيما هو قادم فقط، أريد أن يتحدث الجميع بعد ١٠ أو ٢٠ عام عما قمنا به هنا، سيكون ذلك مذهلًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق آخر لقبين في الدوري الإنلجيزي برقمين كبيرين من النقاط التي جمعها الفريق على مدار عامين.