جوارديولا رداً على كلوب: شكراً جزيلاً ولكن أنا لست الأفضل!

رد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على المديح الذي كاله له نظيره في ليفربول يورجن كلوب قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد.

ووصف كلوب جوارديولا بأنه المدرب الأفضل في العالم بالوقت الراهن أثناء المؤتمر الصحفي لمدرب ليفربول قبل المباراة. اقرأ هنا.

ماذا قال بيب جوارديولا قبل مباراة ليفربول؟

وعلق بيب على إشادات كلوب أثناء المؤتمر الصحفي للمباراة قائلاً: "لم أعمل بالتدريب لأصبح الأفضل، لست الأفضل ولكن شكراً جزيلاً، أريد قول ذلك عن نفسي ولكني لست كذلك".

وأردف: "يعجبني ما يقدمه ليفربول والتحدي المقدم من طرفهم، ستكون مباراة مهمة للغاية ولكن هناك بعد سبع مباريات متبقية حتى النهاية".

وواصل الكتالوني: "الفريقان جيدان ودائماً هناك قرارات عديدة تتخذها قبل مواجهة ليفربول خصيصاً، لعبنا كثيراً ضد بعضنا البعض ودائماً مباريات مثيرة".

ماذا قال بيب عن المنافسة مع ليفربول؟

وقال المدرب الخاص بمانشستر سيتي رداً على سؤال عن المنافسة بين فريقه وليفربول وهل هي أقوى من برشلونة وريال: "جوزيه كان مدرباً مثيراً ولعبنا كثيراً وكان هناك تقارب".

وأكمل: "في وقتي مع بايرن واجهت يورجن أيضاً كثيراً، وهناك تقارب حتى في طريقة وضعنا للفريق، كل المواسم كان هناك تقارب ما عدا موسمين عندما جمعنا 100 نقطة وعندما جمعوا 99".

واستمر المدير الفني: "المنافسة بين فيدرير ونادال وديوكوفيتش استمرت 20 سنة ونحن في العام الخامس فقط! في الرياضة تحتاج لمن ينافسك لتتحسن، ريال جعل برشلونة أفضل، كذلك دورتموند مع يورجن وتوخيل".

وختم: "إذا فزنا قد أدعو يورجن لمشروب بالتأكيد! يورجن يجعل العالم أفضل للعيش فيه، هو شخص جيد ولا أواجه أي مشاكل معه".

كيف رد بيب على شائعات البرازيل؟

وربطت شائعات مؤخراً بيب جوارديولا بتدريب المنتخب البرازيلي خلفاً للمدرب الحالي تيتي عقب كأس العالم 2022 المقبل. اقرأ هنا.

وقال بيب: "ليس اليوم! أنا سعيد هنا وأملك عقداً ومستعد للاستمرار للأبد أو أن أجدد لعشر سنوات ولكن الآن ليس الوقت للحديث، لا أعرف صراحة مصدر تلك التقارير".

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