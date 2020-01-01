جوارديولا: ربما مورينيو يعمل كطبيب، عليه أن يسأل أصحاب الاختصاص

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يرد على اتهامات جوزيه مورينيو بشأن رحيم ستيرلينج والمنتخب الإنجليزي.

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اتهامات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لفريقه بالتأثير على جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لإعادة رحيم ستيرلينج مبكرًا من فترة التوقف الدولي.

جاء هذا بعد ساعات من تصريحات مورينيو التي تحدث فيها عن بساطة إصابة ستيرلينج، واستجابة ساوثجيت لتأثير بيب جوارديولا عليه وإعادته للاعب مانشستر سيتي سريعًا.

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وقال جوارديولا: "سيكون على مورينيو أن يذهب ليتحدث مع الأطباء في المنتخب الإنجليزي أو في مانشستر سيتي، إلا لو كان هو بنفسه طبيب بالطبع، لا أعلم".

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وأضاف لينهي الحديث حول المدير الفني لتوتنهام والأمر برمته: "اسمعوني جيدًا، لن أجيب على أي شيء إضافي يخص جوزيه مورينيو".

وأكمل: "لقد تحدثت عن كونه طبيبًا لأنه اتهمنا بشيء لم يحدث ولم نقم به، لذلك ربما عليه الحديث مع الأطباء عن ذلك الأمر".

وأنهى تصريحاته حول الأمر نفسه: "أنا لا أفهم في مثل تلك الأمور، عمري 50 عامًا وأنا أكبر من أن أفهم ما الذي يحدث".

جدير بالذكر أن جوارديولا كان قد جدد تعاقده مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين لينتهي تعاقده مع الفريق في 2023.