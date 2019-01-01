جوارديولا: دي بروينه سبب الفوز ورحيل أرتيتا جعل الأمور مختلفة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن رحيل أرتيتا جعل الأمور مختلفة ويشيد بكيفين دي بروينه.

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالنجم البلجيكي كيفين دي بروينه وبما قدمه رفقة الفريق خلال مواجهة اليوم ضد ليستر سيتي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية وكان يستحق الفوز الذي حققه بالفعل.

وقال جوارديولا: "أنا سعيد للغاية بالطريق التي لعبنا بها، لقد صنعنا الكثير من الفرص خلال اللقاء واستمرينا في التقدم للأمام واللعب بشكل سلس ولذلك كان الأداء جيدًا".

الأخطر على ريال مدريد وأفضل من صلاح - ردود الأفعال على أداء محرز ضد ليستر سيتي

وأضاف: لقد استمتعت بتلك المباراة أكثر من مواجهة أرسنال ودي بروينه كان مذهلًا الليلة أيضًا وكان سبب الفوز بتلك المباراة بالنسبة لنا، هو يقدم تلك المستويات طول الوقت، ولديه درجة كبيرة من الإلتزام".

وأكمل: "عندما نفوز يتحدث الجميع عن قدرتنا في العودة للمنافسة وعندما نخسر يتحول كل شيء ليكون كارثي، كل ما أركز عليه هو فريقي في الوقت الحالي، لو قدمنا مثل تلك المستويات طوال الوقت نستطيع التنافس مع أي فريق".

وأنهى تصريحاته حول أرتيتا: "اللعب في غيابه مختلف بعض الشيء لقد كان هامًا للغاية بالنسبة للفريق لكنني سعيد من أجله للغاية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد قلب تأخره في مباراة اليوم بهدف نظيف لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام ليستر سيتي.