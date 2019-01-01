جوارديولا: هل نسينا الخروج من دوري الأبطال؟ لا أعلم !

قبل مواجهة توتنهام مرة أخرى في الدوري الإنجليزي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لا يستطيع معرفة إذا كان نسى فريقه الخروج من دوري أبطال أوروبا حتى الآن أم لا.

سيتي فاز على توتنهام 4/3 الأربعاء الماضي في إياب دور الثمانية للأبطال، ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة 1/0 في الذهاب.

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الثنائي على موعد للمواجهة مرة أخرى اليوم السبت، في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ستؤثر على سباق حسم البطولة.

وقال جوارديولا قبل المباراة:"رأيت اللاعبين في التدريبات وأعلم الجودة التي يمتلكونها جميعاً".

وأضاف:"لا أستطيع النظر داخل عقولهم لمعرفة إذا نسوا مباراة الأربعاء أم لا، إنهاء جزء من الماضي، ونحن نحاول الاستمرار بموسمنا الرائع في الدوري".

وعن وجود فيل فودين كأساسي:"لا يوجد شيئاً لتبريره، هو يتواجد بسبب ما يفعله في التدريبات وتألقه بكل مرة يلعب بها".

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مستوى فريقه بمواجهة الأربعاء:"بالطبع نحن نشعر بالأذى ولكني فخور بالأداء الذي قدمناه، اليوم؟ سنقوم بالهجوم الأمر لن يكون سهلاً لأننا سنلاقي خصماً صعباً"".

يذكر أن سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ83 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة.