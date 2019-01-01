جوارديولا: توتنهام ليس هاري كين فقط

جوارديولا يتحدث عن هاري كين ولكن يرفض اختزال توتنهام فيه هو فقط

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا إن هاري كين لاعب مهم وخطير وأحد أفضل لاعبي العالم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن اختزال فريق توتنهام في لاعب واحد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على توتنهام مساء غدًا الثلاثاء، في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأشار جوارديولا إلى صعوبة المواجهة أمام توتنهام، مؤكدًا أن الحظوظ بين الفريقين متساوية والدوافع تبدو واحدة.

وفتح جوارديولا الباب أمام مشاركة سيرخيو أجويرو في مواجهة توتنهام، حيث أكد أن حالته البدنية تبدو جيدة.

وحول هاري كين، قال جوارديولا إن مواجهة لاعب بحجمه يتخللها العديد من التحديات وتتطلب جهدًا إضافيًا من أجل إيقافه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لا يمكن اختزال توتنهام في لاعب واحد فقط، توتنهام فريق كبير ويمتلك العديد من الأسماء الكبيرة والتي تستحق الاحترام"

وتابع: "في دوري أبطال أوروبا وفي كرة القدم بشكل عام يجب إعطاء كل خصم حقه، وهذا ما سنفعله سواء أمام توتنهام أو أمام أي خصم آخر.

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يذكر أن توتنهام كان قد خرج من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد يوفنتوس، بينما خرج مانشستر سيتي من ربع نهائي النسخة ذاتها على يد ليفربول.