جوارديولا: تقنية الفيديو تقدم العدالة للجميع لكنها في حاجة للوقت

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على حاجة تقنية الفيديو للمزيد من الوقت لتكون مثالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه أحب تقنية الفيديو وما تقدمه لكرة القدم من عدالة في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وأكد خلال تصريحاته أن التقنية لا تزال في حاجة لبعض الوقت لتتحسن.

وقال جوارديولا: "أنا أحب تقنية الفيديو، فهي تقدم العدالة للجميع، ولا نزال في الموسم الأول لها، وتساعد الحكام على أن يكونوا أكثر عدلًا، أعتقد أنها ستكون أفضل في النهاية، لقد كان ذلك هو رأيي الخاص منذ بداية استخدامها، لكنها بكل تأكيد تحتاج لبعض الوقت".

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وأضاف: "لقد كان رد فعل لاعبي مانشستر سيتي طبيعي على إلغاء الهدف، حتى أن لاعبي توتنهام لم يفهموا ما الذي حدث، وكانوا قد قبلوا بحقيقة تلقيهم لهدف بالفعل، لكن علينا أن نستمر في العمل وأن نتحرك للأمام".

وعن حالة لاعبيه أكد جاهزية زينتشينكو للمواجهة وقدرة كانسيلو على المشاركة: "بعد فترة التوقف الدولي الجميع سيحصل على فرصة بكل تأكيد، ويمكن لكانسيلو أن يلعب غدًا هو جاهز، لكن جون ستونز ليس على نفس الجاهزية ولن يشارك، سنرى كيف سيكون الحال الأسبوع المقبل".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد تعادل مع توتنهام في الجولة الماضية بهدفين لهدف تاركًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكل من ليفربول وأرسنال.