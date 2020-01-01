جوارديولا: بييلسا أذكى مني، والأخير يرد: لم أستطع أخذ الكرة منك

ماذا قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ومارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد عقب مواجهة الفريقين بالدوري الإنجليزي.

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالعمل الذي قدمه فريق ليدز يونايتد في مواجهة السيتيزنز مساء اليوم بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا، وأكد خلالها أن المواجهة كانت جيدة بين الفريقين، ورد عليه مارسيلو بييلسا بأن فريقه كان يستطيع الفوز لكن النتيجة لم تكن لتكون عادلة في تلك الحالة.

جوارديولا: "لقد كانت مباراة جيدة أليس كذلك؟ كلا الفريقين كانا يريدان الهجوم، والنتيجة كانت عادلة، للأسف لم نحقق الفوز لكننا سنستمر في المضي قدمًا".

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وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد خلال الـ 30 دقيقة الأولى من المباراة، بالرغم من عدم وجود مهاجم في الملعب وفي كل تلك الظروف لقد لعبنا مباراة جيدة، لا أحاول إيجاد الأعذار لكنني فقط حزين لغياب العديد من اللاعبين".

وأردف عن حديثه مع بييلسا عقب اللقاء: "لقد سألني عن رأيي في اللقاء ولم أستطع إجابته، ربما هو أذكى مني لكن أنا في حاجة للوقت حتى استوعب كل شيء أولًا".

في المقابل قال بييلسا: "بداية ونهاية المباراة كانت لمانشستر سيتي ونحن سيطرنا بعض الشيء على نهاية الشوط الأول وبداية الثاني، أن يتفوقوا هم علينا ذلك سيكون سهلًا للغاية بالنسبة لهم، لكن لنقوم نحن بذلك فهذا يتطلب الكثير من العمل الشاق".

وكمل: "لم نتمكن من الحصول على الكرة منهم وهم كانوا يستعيدوها بكل سهولة من فريقي لكن بعد ذلك أصبحت الثقة أكبر وحصلنا على المزيد من الكرات، لو حققنا الفوز لما كان ذلك عادلًا، بالرغم من أنه كان ممكنًا".

جدير بالذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد تقدم لمانشستر سيتي في الشوط الأول قبل أن يعادل رودريجو النتيجة لليدز يونايتد من خطأ للحارس البرازيلي إديرسون.