جوارديولا بواصل سجله الخالي من الهزائم أمام أوناي إيمري

بثلاثية أجويرو.. جوارديولا يواصل عدم الخسارة أمام إيمري بعد فوز مانشستر سيتي على آرسنال في قمة الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مواصلة سجله الخالي من الهزيمة في المواجهات المباشرة أمام المدرب أوناي إيمري، بعد فوز مانشستر سيتي على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان مانشستر سيتي قد استضاف آرسنال على ملعب الاتحاد، وذلك في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخسارة آرسنال أمام مانشستر سيتي، تراجع مرة أخرى للمركز السادس، بعد الفوز الذي حققه مانشستر يونايتد على حساب ليستر سيتي، والذي خطف به المركز الخامس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

وواصل جوارديولا سجله الخالي من الهزائم أمام أوناي إيمري في 12 مباراة جمعت بينهما، وذلك بثمانية انتصارات و4 تعادلات في إسبانيا وإنجلترا.

وتواجه إيمري أمام جوارديولا من قبل حين كان الأول مدربًا لفالنسيا والثاني مدربًا لبرشلونة، ولم ينجح إيمري في مواجهة بيب في إسبانيا.

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يذكر أن هذه المباراة هي الثانية التي تجمع بيب جوارديولا أمام أوناي إيمري في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت المباراة الأولى بانتصار مانشستر سيتي بهدفين للا شيء.