جوارديولا بعد خسارة الديربي: مانشستر يونايتد فاز بتسديدة واحدة

جوارديولا غير راضٍ عن النتيجة

بدا المدرب الكاتالوني بيب جوارديولا مصدومًا، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام جاره مانشستر يونايتد في مباراة إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وأعرب الفيلسوف عن حزنه لخسارة فريقه بهدف نظيف، وذلك بالرغم من أن الهزيمة لم تؤثر على فرص السيتيزينز في الوصول للمباراة النهائية للعام الثالث على التوالي.

وبعد المباراة قال "لعبنا بلياقة بدنية مذهلة، كان ينقصنا الهدف، ومن أول تسديدة علينا سجلوا هدفهم".

وأضاف "كنا الطرف الأفضل في كلتا المباراتين، وأنا سعيد بما قدمه اللاعبين والطريقة التي لعبنا بها في ظل مشاكل الدفاع".

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وتابع "إيمريك لابورت وفرناندينيو ليسا لائقان تمامًا، وبنجامين ميندي كذلك، وسنرى الوضع في الأيام القليلة القادمة".

وعن موعد عودة هؤلاء، قال "أعتقد سيكونون على ما يرام قبل مباراة وست هام، لا أعرف الوضع قبل مباراة توتنهام، لكننا سنتجنب المخاطرة".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه توتنهام في مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره ليفربول بفارق 19 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه.