جوارديولا بعد الفوز على وست هام : النتيجة لا تعبر عن مستوانا

هدف وحيد لأجويرو يضمن الانتصار الصعب لمانشستر سيتي على الهامرز

يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه قدم مستوى رائع، رغم الفوز الصعب على وست هام بالدوري الإنجليزي.

سيتي واصل ملاحقته لليفربول على صدارة البريميرليج، بعد الفوز على الهامرز بهدف دون رد، بالجولة الثامنة والعشرين من البطولة.

كم مرة أقصى برشلونة ريال مدريد من الكأس في سانتياجو برنابيو؟

هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

جوارديولا علق على انتصار فريقه قائلاً:"كانت نتيجة صعبة لكن المستوى رائع جداً، دافعنا بشكل متكامل في الكرات الثابتة".

أحدث طرق الحصول على ضربات جزاء! 🤣



(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"خطورتهم كانت تكمن بأندري كارول وميشيل أنطونيو، تصدينا لها ومنعناها ولكن أضعنا أيضاً بعض الفرص".

وتابع:"ربما الأمور تصبح أسهل عندما سجل هدف أو هدفين بأول 5 دقائق ومع ذلك كنا جيدين بالشكل الكافي".

صلاح: لا أفضل اللعب في مركز رأس الحربة

واستكمل:"البداية لم تكن جيدة وبعدها امتلكنا زمام الأمور في الشوط الثاني، لم نسجل عدد كافي من الأهداف ليمنحنا الأريحية والأهم الآن هو الفوز لنقترب خطوة أخرى من ليفربول".

ويرفع الفوز من رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر.