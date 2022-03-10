جوارديولا: برناردو لن يفوز بالكرة الذهبية بسبب حسابات السوشيال!

وضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي السبب الذي يمنع برناردو سيلفا لاعب الفريق من التتويج بالكرة الذهبية يومًا ما.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات النجم البرازيلي السابق زي روبرتو الذي يرى أن المهاجم البرتغالي الأفضل في العالم.

وقال جوارديولا في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "لا أعرف ما إذا كان برناردو هو أفضل لاعب في العالم ولا أهتم، ما أراه هو أنه رجل لطيف للغاية، إنه لمن دواعي سروري العمل معه".

وأضاف: "هجوميًا ودفاعيًا، يمكنه فعل كل شيء يجب عليه أن يفعله".

وتابع: "لكنه لن يفوز أبدًا بالكرة الذهبية لأنه يجب أن تكون على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل "لا يتعين عليك الإسهام في فوز فريقك فحسب، بل تسجيل الكثير من الأهداف وبرناردو ليس لديه هذه الجودة".

واختتم: "إذا حدث ذلك يومًا ما، فسأكون سعيدًا من أجله مثل أي لاعب آخر لدينا هنا".

وشارك النجم البرتغالي هذا الموسم مع فريقه مانشستر سيتي في 37 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع أربعة آخرين.

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