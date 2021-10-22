جوارديولا: برايتون ينافسنا على الدوري، وإنجلترا أهون من إسبانيا!

حديث هام من الفيلسوف..

اعتبر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أن برايتون هو أحد الأندية التي تنافس على درع الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما صنّف الأجواء في إنجلترا بالألطف من إسبانيا وألمانيا.

ويضرب مانشستر سيتي موعدًا مع برايتون يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بملعب الأخير، ولم يتوانى جوارديولا عن الإشادة بمنافسه رغم فوارق المستوى بينهما.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أعلن جوارديولا دعمه لمدرب نيوكاسل المُقال ستيف بروس، إلى جانب حديثه عن الفوارق بين الدول التي عمل بها كمدرب.

ماذا قال جوارديولا عن برايتون؟

حول كتيبة جراهام بوتر، قال جوارديولا "أنا أستمتع بمتابعة برايتون، إنهم فريق استثنائي".

كما أضاف "في الموسم الماضي كنا أبطالًا وكنا نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا الموسم نكافح لنكون أبطالًا، أعتقد أن برايتون كذلك أيضًا".

مانشستر سيتي يأتي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الرابع برصيد 15 نقطة بعد بداية مثالية لموسمه.

ماذا قال جوارديولا عن الفارق بين إنجلترا وإسبانيا وألمانيا؟

أما عند سؤاله حول إذا ما كانت الأجواء في إنجلترا أصعب من إسبانيا وألمانيا، قال "لا، بالعكس هنا أجمل".

وواصل "في إسبانيا هناك المزيد من الإعلام، قد أكون مخطئًا، لا أعرف، ففي كل مكان يكون الأمر مشابهًا".

وأردف "يتم التعامل مع المدرب على حسب النتائج، إذا فزت فيالك من عبقري، إذا خسرت فإنها كارثة".

واختتم في هذا الصدد "في إسبانيا هم أكثر انخراطًا، هناك صحفيون في كل دورات التدريبة، الأمر نفسه هنا، ولكن هناك كثافته أكبر".

ماذا قال جوارديولا عن ستيف بروس بعد إقالته من نيوكاسل؟

وتعرض مدرب نيوكاسل السابق ستيف بروس إلى موجة من الانتقادات والسخرية، وحاول جوادريولا التخفيف عنه.

الإسباني قال "سأقول له لا تولي الكثير من الاهتمام للتعليقات، إنها هراء، ستيف بروس وبقية المدربين يبذلون قصارى جهدهم وأحيانًا تربح وأحيانًا تخسر، لا داعي للقلق".

وأتم "أنا متأكد من أن الجميع في نيوكاسل وبالأخص اللاعبين يعرفون من هو ستيف بروس جيدًا، أتمنى له كل الخير وأتمنى أن أراه قريبًا".

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