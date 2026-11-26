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تحدث بيب جوارديولا، المدرب السابق لبايرن ميونخ، عن فترته الناجحة مع صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الألماني، وكشف المشاكل التي واجهها هناك في البداية.

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كان المدرب الكتالوني قد قاد برشلونة للفوز بعدد كبير من الألقاب بين عامي 2008 و2012، ثم حصل على إجازة لمدة عام، قبل أن ينضم في النهاية إلى النادي البافاري في زيبنر شتراسه عام 2013. «كان التحدي الأكبر والأصعب في الوقت نفسه هو مغادرة برشلونة والانتقال إلى ألمانيا، بعد أن فاز بايرن ميونخ بالثلاثية تحت قيادة يوب هاينكس»، هكذا أوضح جوارديولا في حديثه عبر RomarioTV. «كان من الصعب حينها إقناع اللاعبين بأفكاري، ليس لأنهم لم يكونوا مستعدين لذلك، بل لأنهم كانوا قد فازوا للتو بالثلاثية».

وأضاف أنه وجد في برشلونة وضعًا مختلفًا تمامًا، عندما تمت ترقيته من مدرب لفريق الشباب إلى الفريق الأول قبل ذلك بخمس سنوات: «عندما توليت تدريب برشلونة، كان الفريق قد أنهى الموسم متأخرًا بفارق 18 نقطة عن ريال مدريد. عندما تصل إلى فريق في وضع كهذا، يتبعك اللاعبون عادةً باهتمام أكبر، لأن الأمور لم تسر على ما يرام من قبل، وهم يتطلعون إلى التحسن».

أما الوضع فيختلف مع فريق توّج للتو بدوري أبطال أوروبا ولقب البوندسليجا وكأس ألمانيا. «ما الذي يمكن الفوز به بعد ذلك أصلًا؟»، تساءل جوارديولا. «لم يكن بالإمكان عمليًا تحقيق أكثر من ذلك».

لكنه أكد أنه تلقى «مساعدة هائلة» من بعض اللاعبين في هذا الوضع، وذكر منهم القائد آنذاك فيليب لام، وزملاءه الذين توّجوا معه لاحقًا بكأس العالم، توني كروس ومانويل نوير وتوماس مولر.

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بيب جوارديولا أراد ضم نيمار إلى بايرن ميونخ

وأكد جوارديولا أيضًا أنه كان يرغب في جلب نيمار، النجم الصاعد آنذاك الذي كان لا يزال يلعب لسانتوس البرازيلي، إلى ميونخ. «في ذلك الوقت، كانت هناك شائعات بأن نيمار سينتقل إلى برشلونة، لكن كان يُقال أيضًا إن الصفقة لم تكتمل بعد بشكل نهائي. جلست معه في غرفة وحاولت إقناعه بالانتقال إلى بايرن ميونخ. تحدثنا قليلًا عن كرة القدم، لكنه اختار برشلونة في النهاية».

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كلّف نيمار حينها رسوم انتقال باهظة، يُقال إنها بلغت في النهاية نحو 88 مليون يورو، وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنسبة لبايرن في تلك الفترة. وكان أولي هونيس، الرئيس ورئيس مجلس الرقابة آنذاك، قد صرّح في ذلك الصيف نفسه: «كانت لدى جوارديولا أفكار معينة بشأن شراء لاعب برازيلي شاب، لكن تجاربنا في الماضي مع اللاعبين البرازيليين الشباب لم تكن جيدة». وأرجع ذلك إلى صعوبة التأقلم مع الثقافة والمناخ. «وإذا جلبت لاعبًا يكلف 20 أو 30 مليون يورو أو أكثر، فإن الأمر يصبح صعبًا للغاية. لقد عشنا ذلك في حالة برينو».

وبدلًا من نيمار، تعاقد بايرن عام 2013 مع ماريو جوتسه قادمًا من المنافس المحلي بوروسيا دورتموند مقابل رسوم ثابتة بلغت 37 مليون يورو. كما انضم تياجو، اللاعب الذي رغب فيه جوارديولا، قادمًا من برشلونة مقابل 25 مليون يورو، وبقي سبع سنوات في النادي البافاري ليصبح صفقة ناجحة للغاية.

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عمل جوارديولا ثلاث سنوات في ميونخ. وتحت قيادته حطم بايرن العديد من الأرقام القياسية وحصد ألقابًا كثيرة، من بينها الدوري الألماني ثلاث مرات وكأس ألمانيا مرتين. لكن التتويج الأكبر بلقب دوري أبطال أوروبا لم يتحقق.

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وفي عام 2016، رحل المدرب البالغ من العمر حاليًا 55 عامًا إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء عقده. وبقي هناك عشر سنوات، صنع خلالها أيضًا حقبة ناجحة للغاية. وهو حاليًا بلا نادٍ ويأخذ استراحة طوعية. ويُرجَّح أن يتولى تدريب منتخب وطني في خطوته المقبلة .