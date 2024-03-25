اللاعب قد يلحق بمواجهة آرسنال دون مشاكل!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل جديدة تخص إصابة الظهير كايل ووكر لاعب إنجلترا ومانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن إصابة اللاعب ليست بتلك الخطورة التي تجعله يغيب عن المواجهات المقبلة.

وأكدت الشبكة أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام آرسنال.

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ويلعب مانشستر سيتي بعد تلك المباراة أمام ريال مدريد في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن ووكر كان قد أصيب في مواجهة إنجلترا الودية أمام البرازيل والتي فازت بها السامبا بهدف نظيف في ملعب ويمبيلي.