جوارديولا: انتصار رائع ولكن نحناج إلى تسجيل أهداف أكثر

جوارديولا يتحدث عن المنافسة مع ليفربول عقب انتصار مانشستر سيتي على كارديف سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب بيب جوارديولا إن الانتصار على كارديف سيتي يعد خطوة هامة نحو المنافسة على لقب البريميرليج، ولكن مانشستر سيتي يحتاج إلى تسجيل أهداف أكثر.

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ضيفه كارديف سيتي بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من البريميرليج.

وعقب المباراة، تحدث بيب جوارديولا إلى بي بي سي سبورت، حيث أكد على ضرورة تحقيق الانتصارات في هذا الوقت الحساس من الموسم.

وقال جوارديولا: "لقد لعبنا بشكل جيد، وكفين دي بروين سجل هدفًا رائعًا دشن به عودته لنا مرة أخرى، ولكننا للأسف أضعنا العديد من الفرص وكان هذا شيئًا سلبيًا"

وأضاف: "نحتاج إلى تسجيل العديد من الأهداف، ليس في كل مباراة ستتاح لك كل هذه الفرص، لذا يجب علينا أن نكون أكثر استغلالًا لها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "لقد لعب فيل فودين مباراة جيدة، إنه مستعد ويتعلم الجديد يومًا بعد يوم ويبذل الكثير من الجهد من أجل أن يحصل على فرصة في كل مرة"

وحول فودين أيضًا قال بيب: "إنه يتنافس على مركز أساسي مع ديفيد سيلفا وبيرناردو سيلفا وجوندوجان وبدي بروين، إنه يتدرب بشكل لا يصدق"

وحول جاهزية أجويرو لمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل قال جوارديولا: "سنرى حينها هل سيكون أجويرو جاهزًا أم لا"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن انتصار مانشستر سيتي على ضيفه كارديف سيتي أعاد له صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، بعدما خطفها ليفربول مؤقتًا بفوزه على توتنهام في الجولة الماضية.