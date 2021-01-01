جوارديولا: الفوز بكل المباريات غير واقعي، ونهاية الموسم سنتحدث!

بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يؤكد صعوبة فوز فريقه بكل البطولات المتاحة.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة تحقيق فريقه لكل البطولات المتاحة في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بوروسيا مونشنجلادباخ، وأكد خلالها أن الخصم الألماني سيكون صعبًا في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا: "سنحاول أن نحقق الفوز في الغد أولًا، وأن نصل لربع النهائي، هذا هو هدفنا في الوقت الحالي".

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وأضاف: "لم نحقق أي شيء بعد، النتائج هي التي ستحكم علينا، والألقاب التي سنرفعها بنهاية الموسم هي التي ستحدد كل شيء".

وأردف: "الفوز بكل شيء يتطلب الانتصار في كل المباريات، وذلك الشيء غير واقعي، لذلك علينا أن نلعب مباراة بمباراة، ونرى إلى أين سيقودنا ذلك بنهاية الموسم".

وأكمل عن الخصم بوروسيا مونشنجلاباخ: "لقاء الغد يبدأ بتقدمنا بهدفين نظيفين، لكنها مباراة جديدة، وأنا أعرف جودة الخصم جيدًا، بداية من الحارس سومر حتى تورام".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد فاز بلقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ويحتاج لأي نتيجة بما فيها الخسارة بفارق هدف وحيد للتأهل.