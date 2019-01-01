جوارديولا: السباعية؟ الأمر يبدو مستحيلًا ولكننا سنحاول

جوارديولا يتحدث حول تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب برايتون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن سعادته بتأهل فرقه مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب برايتون.

واستضاف ملعب ويمبيلي في العاصمة لندن المواجهة بين مانشستر سيتي وبرايتون الذي بدا منافسًا قويًا لبطل الدوري.

ونجح مانشستر سيتي في التقدم سريعًا عبر المهاجم الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس وذلك بعد مرور 4 دقائق فقط من شوط المباراة الأول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وعقب المباراة، قال المدرب بيب جوارديولا إن المواجهة كانت صعبة وبرايتون كان خصمًا عنيدًا وتسبب في تعقيد المباراة أكثر حتى نهايتها.

وأضاف: "برايتون خصم دفاعي صعب، لقد لعب مباراة كبيرة وفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكننا كنا نمتلك رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية"

وتابع: "السباعية؟ الأمر يبدو مستحيلًا أن تقوم بتحقيق كل الألقاب، ولكننا سنحاول أن نقوم بذلك، سنلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية"

وحول المواجهة المقبلة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا قال: "سنضع كامل تركيزنا على المواجهة الأوروبية أمام توتنهام، سنصب كامل تركيزنا على التأهل لنصف نهائي دوري ألأبطال"

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وبوصوله للنهائي، يواصل مانشستر سيتي سعيه نحو حلم السباعية التاريخية، وذلك بعد فوزه بكأس كاراباو وتصدره للدوري وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.