جوارديولا: الدوري الإنجليزي؟ صراع ريال مدريد وبرشلونة

جوارديولا يشبه المنافسة في الدوري الإنجليزي بكلاسيكو برشلونة وريال مدريد. تعرف على التفاصيل

شبّه المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الصراع في الدوري الإنجليزي بما كان يحدث معه في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

جوارديولا خاض 15 كلاسيكو مدربًا لبرشلونة ولم يتلقى سوى خساراتين فقط و4 تعادلات وانتصر 9 مرات.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون: "منافسات البريميرليج تذكرني بما كان يحدث في مباريات ريال مدريد وبرشلونة، كل مباراة الجميع يسعى للفوز وحينما يصل للصدارة يحاول الحفاظ عليها". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتابع: "الأمر لا يتعلق فقط بليفربول، هناك نشيلسي، توتنهام، أرسنال ومانشستر يونايتد. الكل ينافس على اللقب وهذا ما كنت أتوقعه قبل انطلاق الموسم ولذلك كنت واثقًا من أننا سنخسر بعض النقاط".

جوارديولا أوضح أنّه خلال مبارياته مع ريال مدريد لم يكن يجب أن يخسر أي لقاء لأنه حينما فقد النقاط أمام الملكي وحتى لو فاز في باقي المباريات لم يحقق القب بـ 99 نقطة أو 96 نقطة.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي في دوري الأبطال حتى الآن



✅ 4 فوز

⛔️ 1 تعادل

❌ 1 هزيمة

سجّلوا : 16 هدف

استقبلوا: 6 أهداف

⚽️ هدّاف الفريق: دافيد سيلفا/جيسوس برصيد 3 أهداف

🅰️ أكثر من صنع أهداف محرز برصيد 4 أهداف



📆 مشوار الفريق انتهى في ربع النهائي الموسم الماضي#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3jH6ouTijS — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

وواصل: "ليفربول ومانشستر يونايتد فريقان من أعرق فرق البريميرليج. وغياب الريدز 27 عامًا عن التتويج بالبطولة كثير للغاية وهم الآن في تحدي مع تاريخهم".

واختتم: "أعلم أنّ ليفربول سوف يفقد بعض النقاط في المباريات المقبلة، ولذلك يجب أن نكون دائمًا على استعداد للفوز والاستفادة من سقوط المنافس لأجل خطف الصدارة".

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الـ 42 بعد مرور 15 جولة في البريميرليج.