جوارديولا: الدوري الإنجليزي أهم الألقاب ونسخة هذا العام هي الأصعب على الإطلاق

جوارديولا يتحدث بعد التتويج بالبريميرليج..

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنه يشعر بالسعادة والفخر بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، معتبرًا أن هذا هو اللقب الأصعب على الإطلاق.

ونجح فريق مانشستر سيتي، في حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة لموسم 2020/2021.

وعقب التتويج رسميًا قال جوارديولا: "لقد كان هذا الموسم صعبًا وحققنا فيه لقبًا جديدًا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، بين الألقاب التي توجنا بها كان لا مثيل له. كان هذا هو الأصعب على الإطلاق".

وأضاف: "سنتذكر دائمًا هذا الموسم بالطريقة التي فزنا بها باللقب في النهاية بعد منافسة شرسة، أنا فخور جدًا بكوني المدير الفني هنا وبهذه المجموعة من اللاعبين".

وتابع: "إنهم مميزون للغاية، لتجاوز هذا الموسم، مع كل القيود والصعوبات التي واجهناها، وإظهار الاتساق الذي لدينا هو أمر رائع، إنه لا هوادة ولا راحة، كل يوم، هم هناك، يقاتلون من أجل النجاح، يحاولون دائمًا أن يكونوا أفضل، لقد كانوا مرنين للغاية".

وأردف: "هذا ينطبق بنفس القدر على كل فرد من أعضاء فريق العمل لدينا، الذين عملوا بلا كلل خلف الكواليس لضمان أن لاعبينا مجهزون بالكامل لمواجهة التحديات غير المتوقعة والروتين الجديد طوال هذا العام المضطرب بسبب ظروف الوباء".

وأكد: "دون أن ننسى، بالطبع، جميع الموظفين في مؤسستنا الذين يعملون على إنجاح هذا النادي عامًا بعد عام، سواء كان ذلك من مكاتب أكاديمية السيتي لكرة القدم أو من الملعب، ساهمت جهود كل موظف في مثل هذه الظروف العصيبة في تحقيق هذا الإنجاز".

واستطرد: "في بداية كل موسم، الدوري الممتاز هو أهم لقب بالنسبة لنا، هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه كل ثلاثة أيام، تلعب فيه كل منافسيك في ملعبك وخارجه ولا يحسم اللقب سوى من خلال كونك الأفضل".

ويطمح المدرب الإسباني في تعزيز نجاحه مع الفريق هذا الموسم نحو لقب أوروبي، عندما يلعب مع تشيلسي خلال شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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