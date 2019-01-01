جوارديولا: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء

بيب يراهن على عودة فريقه في الإياب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن عدم استيائه من أداء فريقه في خسارته لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"مباراة رائعة في دوري الأبطال، خلقنا الفرص إضافةً إلى ضربة الجزاء. أعتقد أن النتيجة ليست الأفضل ولكنها ليست بكبيرة، إذا أردت التأهل في تلك المراحل يجب أن تلعب مثل تلك المباريات وتعود في النتيجة لكي تتأهل".

وأضاف:"لا أشعر أننا لعبنا بشكل سيئ، لعبنا جيداً في الشوط الأول ولعبنا أفضل في الثاني، النتيجة ليست جيدة لكنها ليست الأسوأ".

وأوضح:"سنعيد مشاهدة المباراة وسنحاول الاستعداد للمباراة أمام توتنهام، أعتقد أننا سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، سنرى المباراة القادمة كيف ستتغير الأمور، لدينا مباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا وسنرى، نعرف أهمية تلك المباراة ولكن هذا ما حدث".

أما عن رأيه في قرارات حكم اللقاء فقال:"أعتقد أن تقنية الفيديو قررت أن الكرة ركلة جزاء وهذا ما حدث أمام شالكه أيضاً، أنا لم أرَ الكرة. أعتقد أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لنا واحتسب ركلة ركنية ولكني لم أرى اللقطة مسجلة بعد".

وكان توتنهام قد تفوق بهدف نظيف سجله الكوري هيونج مين سون في الدقيقة 78، فيما أهدر سيرجيو أجويرو ركلة جزاء لسيتي في الدقيقة 13.