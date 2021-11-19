جوارديولا: التوقف الدولي يجعلني أكثر وسامة، لا أكرهه على الإطلاق

اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن التوقف الدولي فرصة مناسبة بالنسبة له من أجل الحصول على بعض الراحة، حتى أنه بات "أكثر وسامة" خلال الأسبوعين الماضيين.

وعاشت كرة القدم للأندية توقفًا من أجل خوض جولتين من تصفيات كأس العالم 2022 بكل أرجاء المعمورة، ورغم الاعتراضات الدائمة من المدربين بسبب الإصابات والإجهاد للاعبين، كان لجوارديولا رأي آخر.

ماذا قال جوارديولا عن التوقف الدولي؟

الفيلسوف في حديث للإعلام قال "كمدرب، التوقف الدولي هو حلم بالنسبة لي لأنه يمنحني أسبوعًا من الراحة".

كما أضاف جوارديولا "انظر إليّ، لقد أصبحت أكثر وسامة مما كنت عليه في مباراة مانشستر يونايتد".

وواصل "في الوقت نفسه أشعر بالقلق لأننا لسنا محظوظين في كل توقف دولي، اللاعبون يعودون من منتخباتهم مصابين، كما لا يكونوا جاهزين بدنيًا وينبغي علينا إعدادهم".

ماذا قال جوارديولا عن المنافسة على الدوري الإنجليزي؟

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة صعبة يوم الأحد أمام إيفرتون في ملعب الاتحاد، وحول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، قال الإسباني "يبدو كل موسم أكثر صعوبة من سابقه".

وتابع "ما زلنا في الربع الأول وتنتظرنا الكثير من المباريات، بشكل عام لقد قدمنا أداءً جيدًا وخسرنا بعض النقاط على أرضنا لأننا لم نكن بمستوانا المعهود".

وأتم في هذا الصدد بقوله "الآن وحتى شهر يناير لا توجد استراحة دوليًا، لذا نحن معًا، نأمل أن نحصل على النتائج المأمولة في دوري أبطال أوروبا ونواصل المنافسة محليًا".

ماذا قال جوارديولا عن رحيل لاعبي مانشستر سيتي في الشتاء؟

ومع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية كثرت الأسئلة حول مستقبل رحيم ستيرلينج وغيره من نجوم سيتي، ليأتي الرد القاطع من جوارديولا بقوله "لا تسألني من الآن وحتى نهاية السوق الشتوية لأنني لن أجيب".

وأردف "هذا ليس من شأني، ما هو من شأني الآن وفريقي هو التركيز على مباراة إيفرتون وباريس سان جيرمان ووست هام والبقية".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر تشيلسي، إلى جانب احتلاله قمة مجموعته في دوري الأبطال بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان.

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