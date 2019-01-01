جوارديولا: البطولات ليست معيارًا للحكم نجاح الأندية

ويضرب المثل بليفربول في البريميرليج الموسم الماضي

أشار المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا بشكل ضمني، إلى أن التتويج بالبطولات في نهاية الموسم، ليس المعيار الوحيد للحكم على نجاح الأندية.

واستشهد بموسم ليفربول المحلي الماضي، الذي نافس خلاله على لقب البريميرليج حتى الأمتار الأخيرة، وفي نهاية المطاف أنهى المسابقة في مركز الوصيف برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السكاي بلوز.

وجاءت تصريحات بيب، في الوقت الذي تقلصت فيه فرص فريقه للاحتفاظ بلقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي، في ظل تأخره عن المتصدر ليفربول بـ14 نقطة، قبل صدام ليستر سيتي مساء اليوم.

وسُئل "هل من الممكن أن يكون الفريق جيد دون أن يفوز بلقب؟ بالطبع. هل كان موسم ليفربول سيئا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ لقد كان رائعًا".

وأضاف "إنها رسالة مأساوية للشباب، حيث تقتصر السعادة على الفوز فقط، وهذا خطأ كبير جدًا، لأن هذا يعني أن الفرق الـ19 الأخرى تعيش في كارثة وهذا ليس صحيحًا".

وتابع "الشيء المهم ما تقوم به وتجربه، وهذا أقوله الآن وكنت أقوله عندما فزنا بالألقاب، بالطبع أريد الفوز، لكن أحيانًا لا تكون الحياة سعيدة، وكما نعرف. ليس من السهل الفوز دائمًا، لكن وسائل الأعلام تنتظر المثالية في كل شيء، لذلك لا يمكننا الفوز طوال الوقت، ومستحيل أن نكون جيدين دائمًا وأبدًا".

وسيخوض السيتي صدام ليستر، وهو في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن فريق الثعالب، وكليهما خلف المتصدر ليفربول الذي جمع 49 نقطة في أول 17 جولة.