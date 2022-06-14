جوارديولا: أحب الجولف .. لا يوجد فيها حكام!

بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي يكشف عن حبه الشديد لرياضة الجولف، موضحًا أسبابه لذلك.

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن حبه الكبير لرياضة الجولف، والتي يمارسها بشكل متواصل.

جوارديولا كشف كذلك عن الطريقة التي عرف بها عن فوزه بأول لقب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وتحديدًا في موسم 2017-18، وعلاقة ذلك بالجولف.

جوارديولا قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "في أحد الأيام كنا نلعب الجولف، وهناك مباراة في الدوري الإنجليزي بين وست بروميتش ومانشستر يونايتد".

وأضاف: "كنت أقود إلى المنزل، بعد أن لعبت الجولف، وأنا عائد إلى البيت مع ابني، أدركنا فوز وست بروميتش، لنصبح أبطالًا لأول مرة".

واعترف جوارديولا، والذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في خمس سنوات الموسم الماضي، بأنه يحب المساواة في رياضة الجولف.

وقال: "أحب الجولف، لأنه لا يوجد حكام هناك، إنها اللعبة الأكثر عدلًا على الإطلاق، يبدأ الجميع وينتهي في نفس الموقف".

واختتم جوارديولا: "كلما قل عدد الضربات التي تقوم بها تفوز باللعبة، لا توجد أعذار، إذا كنت أفضل أفضل ستفوز، هذا جميل ومثالي، في هذه الرياضة الحظ غير موجود".

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