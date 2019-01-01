جوارديولا: إصابة أجويرو سيئة وتشيلسي يقدم مباريات مذهلة

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بما قدمه تشيلسي من أداء أمام فريقه مساء اليوم في الجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المواجهة وأكد خلالها أن فريقه كان يعلم أن مواجهة تشيلسي لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال جوارديولا: "أعتقد أن إصابة أجويرو سيئة، لكن بالنظر للمباراة لقد قدمنا مواجهة قوية أمام خصم صعب للغاية ونجحنا في تحقيق الفوز".

مانشستر سيتي يحقق انتصاره رقم 400 في البريميرليج

وأضاف: "تشيلسي أصبح يملك جودة كبيرة في الـ ٢٠ عامًا الماضيين، لكن عندما تقدموا في النتيجة نجحنا في العودة وبالرغم من ذلك أهدرنا العديد من الفرص".

وأكمل: "خلقوا لنا المشاكل بسبب قرائتهم للتمريرات الخاصة بنا، وعانينا الكثير بسبب ويليان وتامي أبراهام لكننا قاتلنا حتى النهاية وحققنا فوزًا جيدًا".

وأنهى تصريحاته: "لقد لعبوا بطريقة مذهلة وهم لا يعانون من الضغوطات لذلك يقدمون كرة قدم رائعة، وعرفنا من البداية أن الفوز عليهم لن يكون سهلًا".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد ليعود البلوز للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.