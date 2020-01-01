جوارديولا: إذا أردت الفوز بدوري أبطال أوروبا عليك تخطي الكبار كريال مدريد

سعيد للغاية..

يؤمن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الانتصار على الفرق الكبيرة التي مثل ريال مدريد هو الوسيلة الأولى لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد عبر إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد التغلب على ريال مدريد ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع ليون في العاصمة البرتغالية لشبونة.

عبور الريال منح جوارديولا حدثًا استثنائيًا وهو أن يكون المدرب الأول الذي يُقصي زين الدين زيدان من دوري الأبطال، بعدما حقق المدرب الفرنسي اللقب في مشاركاته السابقة كلها مع النادي الملكي.

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الفيلسوف الإسباني في تصريحات بعد الفوز في مباراة الإياب قال "صنعنا الكثير من الفرص وسجلنا هدفين بأخطائهم، حاولنا إقناعهم بأن يتحركوا إلى الأمام ويبدأوا في الهجوم، لكن الأمر ليس سهلًا ضد هذا الفريق".

كما أضاف "نحاول القيام بالضغط العالي، أحيانًا ينجح الأمر وأحيانًا لا يعمل، بشكلٍ عام يمكنني القول أننا قد قمنا بعمل جيد بالفعل".

وتابع "لم نكن نتوقع أن نتقدم 4-0 بعد أول 30 دقيقة في مباراة كهذه، في الشوط الثاني صنعنا الكثير، بذل جميع اللاعبين مجهودًا رائعًا. أخطأت تكتكيًا في الشوط الأول بجعل الأجنحة أقرب إلى العمق، صححنا الأمر في الشوط الثاني".

"الفوز على ريال مدريد هو أمر مهم، لقد هزمناهم مرتين، لم يخسر زيدان من قبل مباريات خروج المغلوب. ترى الشخصية التي يلعبون بها والهدوء الذي يمتلكونه، إنهم جيدون للغاية."

وأردف "نحن هنا لمحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا، لقد قمنا بخطوة واحدة فقط، إذا ظننا أنها تكفي لتحقيق اللقب فهذا سيظهر مدى صغر حجمنا. إذا أردت الفوز بالبطولة فعليك التغلب على الفرق الكبيرة".

"أنا أكثر من راضٍ، اللاعبون سوف يذهبون إلى البرتغال في محاولة للنجاح في خطوتنا المقبلة، نحن ندرك جيدًا أي فريق قد تغلبنا عليه."

"هذه البطولة تعاقبك إذا لم تسجل، نحن نعرف ذلك من خبرتنا السابقة. جابرييل جيسوس كان رجل المباراتين لنا، اليوم صنع هدفًا وأحرز آخر. نحن أكثر من مستحقين للتواجد في الدور التالي".

وأتم متحدثًا عن مباراة ليون في ربع النهائي "تحدثت الآن مع قسم الكشافة لدينا وقالوا لي أن أكون في حالة تأهب، لدينا 8 أيام للاستعداد، الآن وقت المتعة وبعد كذلك سنبدأ في الإعداد للمباراة".

الجدير بالذكر أن ليون قد حقق مفاجأة كبرى بإخراج يوفنتوس بعد الفوز ذهابًا عليه بهدف نظيف في فرنسا والهزيمة إيابًا بهدفين لهدف، ليخرج كريستيانو رونالدو من البطولة ويصبح مستقبل ماوريتسيو ساري في خطر كبير.