جوارديولا: أمام مانشستر سيتي 30 نقطة والفارق مع ليفربول نقطة وحيدة

المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يحث لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم في الأشهر المقبلة لخطف لقب الدوري الإنجليزي من ليفربو

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تفاؤله الكبير بقدرة فريقه في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي في ظل المنافسة الشرسة مع ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للسيتيزنز خلال المؤتمر الخاص بلقاء الجولة الـ 29 أمام فريق بورنموث، وأكد خلالها أن الوقت لا زال مبكر للغاية.

وقال جوارديولا: "نحن في الوقت الحالي أمامنا 30 نقطة لنحصل عليهم في الدوري الإنجليزي، ونتخلف بنفطة وحيدة عن ليفربول، الكثير من الأمور ستحدث".

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وأضاف: "لدينا مواجهة في دوري أبطال أوروبا، وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، علينا أن نركز بشكل جيد وأن نستعيد عافيتنا بشكل سريع بعد كل مباراة".

وأكمل عن إصابات الفريق: "بعد العطلة الدولية نتوقع أن يتواجد كل من إيمريك لابورت وفيرناندينيو معنا بشكل طبيعي".

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واختتم تصريحاته: "بورنموث فريق مختلف تمامًا عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره، لقد فازوا على تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة ليس قبل وقتًا بعيد".