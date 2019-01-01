جوارديولا: أفتقد بنيامين ميندي كثيرًا

بيب جوارديولا يتحدث عن نجمه المبتعد بنيامين ميندي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا حول لاعبه الدولي الفرنسي بنيامين ميندي، حيث أكد أنه يفتقده كثيرًا منذ إصابته التي لحقت به أكتوبر الماضي. اختيارات المحررين قبل ميسي.. أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

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وأصيب بنيامين ميندي على مستوى الساق اليمنى، في إصابة أبعدته عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر، أضطر فيها بيب جوارديولا إلى الاستعانة بلابورت كظهير أيسر.

وتحدث جوارديولا عن ميندي حيث أكد أنه يفتقده كثيرًا منذ إصابته، وأنه يتابع حالته مع الجهاز الطبي للفريق من حين لآخر حتى يصل إلى جاهزيته.

وسيلعب مانشستر سيتي أمام بورتون سيتي في مباراة الإياب لنصف نهائي كأس كاراباو غدًا الأربعاء، في مباراة ستشهد عودة ميندي إلى قائمة الفريق.

وقال جوارديولا: "بينيامين ميندي سيسافر معنا غدًا، ربما لن يبدأ المباراة كأساسي، سيكون على دكة البدلاء وغالبًا سيحصل على بعض الدقائق"

يذكر أن مانشستر سيتي فاز ذهابًا على بورتون سيتي بثمانية أهداف مقابل لا شيء، ولذلك فستكون مباراة الإياب أشبه بتحصيل حاصل لا أكثر.