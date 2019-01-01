جوارديولا: أعرف توتنهام جيدًا ولدينا نقاط ضعفنا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير بربع النهائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره توتنهام هوتسبير في دور الـ 8 من البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الإسباني خلال المؤتمر الخاص بلقاء فريقه أمام سوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.

وقال جوارديولا: "نحن نعرف فريق توتنهام بشكل جيد للغاية، كذلك هم يعرفوننا جيدًا للغاية، فنحن نواجه بعضنا البعض في العديد من المناسبات كل موسم".

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وأضاف: "بكل تأكيد ستكون مواجهة صعبة للغاية فهم فريق يمتلك إمكانيات كبيرة، وأحترمهم بشكل كبير لكنني أعرف الكثير عنهم".

وأكمل: "كل فريق يملك نقاط قوة ونقاط ضعف، نحن لدينا نقاط قوة في بعض النواحي، وضعف في نواحي آخر، هكذا هو الحال في كرة القدم".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن جاهزية فريقه لمواجهة سوانزي سيتي قال: "لدينا العديد من التغييرات في التشكيلة، فجون ستونز غير جاهز بعد ولا يزال في مرحلة التعافي، كذلك هو حال كيفين دي بروينه وفينسنت كومباني، لا يوجد لدينا خيار آخر، فنحن نسعى للوصول لنصف النهائي من تلك البطولة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد وصل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره شالكه الألماني بعد فوز كبير بسبعة أهداف نظيفة في لقاء الإياب.